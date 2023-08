Salario minimo | Conte M5s | ' Avete ripristinato i vitalizi e volete aumentare gli stipendi ai politici'

... ora con un qualche coordinamento tra Elly Schlein , Giuseppe Conte e Maurizio Landini sta concentrando il suo sforzo su obiettivi come il reddito di cittadinanza e il, contando per ...La segretaria del Pd Elly Schlein è intervenuta così stamattina alla Camera sul. Un attacco molto duro al governo ("che sta chiudendo la porta in faccia a 3 milioni e mezzo di italiani"...Il gesto è arrivato mentre in Italia si continua a discutere sule sullo stop al reddito di cittadinanza . Come ha spiegato il deputato, l'indennità che prende ogni deputato è pari a 4.

Roma, 3 ago. (Adnkronos) - "La vostra richiesta di rinviare l’analisi della proposta sul salario minimo, come avete fatto con il Mes, con il voto ai fuorisede, la proponete direttamente a quel 20% di ...Roma, 3 ago. - (Adnkronos) - "La domanda è semplice per voi: perché non parlate mai di lavoro precario e povero Le opposizioni hanno unito le proprie forze per dire due cose: rafforzare la contrattaz ...