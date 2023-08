Salario minimo | Camera rinvia a ottobre | opposizione protesta

Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, intervenendo alla Camera durante il dibattito sulla sospensiva della proposta di legge sul, ecco quali categorie ne ...... dopo aver spazzato via con un sms il reddito di cittadinanza, oggi la maggioranza vota in aula una sospensiva sulla proposta di legge sul. Oramai è evidente che questo governo se ne ...Roma, 3 ago. " "Governo e maggioranza dimostrano ancora una volta tutto il loro disprezzo verso le lavoratrici e i lavoratori poveri, rimandando alle calende greche la discussione sullegale. Le accuse che in questi minuti alcuni deputati di Fratelli d'Italia stanno rivolgendo al presidente Conte e al M5s sono ridicole. Piuttosto, ci dicano che fine ha fatto la ...

Montecitorio vota la sospensione dell’esame sulla proposta di legge sul salario minimo. I favorevoli sono stati 168, 127 i contrari e tre gli astenuti. L’esame del testo si fermerà per 60 giorni. Come ...AGI/Vista - "Avete scelto di scappare, ma non di scappare da noi, dalle opposizioni che naturalmente sono minoranza. Non vi fanno sufficiente paura Avete scelto la strada della fuga dalla realtà, dal ...