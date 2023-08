Salario minimo | Bonelli-Fratoianni | ' governo rinvia | noi rilanciamo con raccolta firme' **

(Di giovedì 3 agosto 2023) Roma, 3 ago. (Adnkronos) - "Lorono e noi. Mentre la maggioranza e ilfuggono dalla realtà di milioni di lavoratrici e lavoratori poverindo la discussione sulla proposta delle opposizioni per il salariolegale, noil'iniziativa nel Paese. Nelle prossime settimane lavoreremo con le altre forze per coinvolgere cittadine e cittadini, raccoglieremoa sostegno di questa proposta di giustizia sociale per dare una risposta aldelle ingiustizie sociali e ambientali". Così in una nota Angelo, co-portavoce nazionale di Europa Verde, e Nicola, segretario nazionale di Sinistra Italiana, deputati dell'Alleanza Verdi e Sinistra.

Roma, 3 ago " Conflavoro - PMI , l'associazione che raccoglie le piccole e medie imprese del Paese, ha consegnato oggi al governo e al Parlamento un proprio progetto di legge che mira a incentivare la ..."Ci tengo a scrivere qualche precisazione sugli stipendi dei parlamentari che da ieri purtroppo ha preso il sopravvento anche sulla questione del reddito e del(il che già spiega tutto)...Sulla busta paga mostrata alla Camera Fassino 'ha parlato a titolo personale, in dissenso rispetto al voto del Pd. Noi continuiamo a batterci per il'. Lo ha detto, a seguito dell'episodio in Aula avvenuto prima del voto sull'odg di Fratelli d'Italia e M5S sullo stop ai vitalizi, la segretaria del Pd Elly Schlein . Nel mirino, il ...

Ok della Camera alla sospensiva sul salario minimo, l'opposizione: 'Vergogna' Agenzia ANSA

Roma, 3 ago (Adnkronos) - E' in corso al Nazareno una riunione della segreteria del Pd convocata da Elly Schlein, in presenza e da remoto, sul tema del salario minimo. Dopo il rinvio votato questa mat ...Roma, 3 ago. (Adnkronos) – “Salario minimo, riforma dell’Ssn e smaltimento liste d’attesa, Pnrr per industria 4.0, riforma della giustizia, strategia energetica e nucleare, tempo pieno in tutte le scu ...