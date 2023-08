Salario minimo | Boldrini Pd | ' ricorderemo urgenza | chi governa non può scappare'

(Di giovedì 3 agosto 2023) Roma, 3 ago. (Adnkronos) - "La maggioranza di destra alla Camera vota per sospendere la discussione sulla proposta di legge sulpresentata dalle opposizioni. Hanno rimandato di due mesi ogni decisione su un tema che riguarda tre milioni di lavoratori e lavoratrici che guadagnano meno di 9 euro all'ora. Con l'inflazione che erode il potere d'acquisto dei salari bassi, prendersela con calma vuol dire umiliare chi sta peggio. Non si illudano: ogni giornoloro l'del. Chinon può continuare a, deve assumersi le proprie responsabilità". Lo scrive sulle sue pagine social Laura, deputata del Partito democratico e presidente del Comitato permanente della Camera sui ...

Lo ha detto nell'Aula della Camera Nicola Fratoianni (Avs) parlando sulla questione sospensiva sulla pdl dell'opposizione sul. 'E non è la prima volta che accade - ha aggiunto - Ne ......la platea di lavoratori sottopagati" L'Aula della Camera ha approvato la questione sospensiva della maggioranza volta a sospendere l'esame della proposta di legge dell'opposizione sul...Montecitorio ha appena votato per sospendere l'esame della proposta di legge dell'opposizione sulper un periodo di sessanta giorni. 168 i sì, 128 i no, tre gli astenuti. Un voto ...

Salario minimo, le ultime notizie. L'Aula della Camera approva la questione sospensiva della maggioranza volta a sospendere l'esame della proposta di legge dell'opposizione sul ...Roma, 3 ago. (Adnkronos) – “La maggioranza vota il rinvio, a non si sa quando, del salario minimo. La destra fugge dalla realtà e volta le spalle a 3,5 milioni di lavoratori poveri. Al governo diciamo ...