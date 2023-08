Saiello | “Depositata mozione per sostenere i cittadini che hanno perso il Rdc”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 3 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Cancellare il reddito di cittadinanza a 169 mila famiglie, 37 mila nella sola Campania, è stata una follia. E’ insostenibile pensare di scaricare sui comuni la presa in carico dei, basti pensare che nella sola città di Napoli ben 21.500 famiglieil sussidio, un numero che non ha eguali in nessuna altra parte d’Italia. Ho presentato unaalla giunta regionale per chiedere di adottare misure urgenti di sostegno economico a favore dei “percettori occupabili” e di attivare ogni altra misura regionale che possa garantire un reddito minimo, in conformità con la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 30 gennaio 2023 e la Risoluzione del Parlamento europeo del 15 marzo 2023”. Dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Gennaro ...