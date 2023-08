Sabatini | «Scamacca riserva di Retegui | ma uno costa 30 l’altro 15»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 3 agosto 2023)poco convinto sue sul suo valore di mercato in confronto condel Genoa. L’attaccante del West Ham sta per trasferirsi all’Inter PERPLESSO ? In collegamento su Radio Sportiva, Sandrosi esprime sull’attaccante azzurro: «L’anno scorso a quella cifra (40 milioni di euro) nessuno lo aveva preso e tutti ci avevano pensato, dall’Inter al Milan fino alla Juventus. Dopo un anno, non vale più 40 milioni, massimo 30. Chiunque decide all’Inter lo considera che vale 30 milioni. Chi decide in nazionale, consideraladi. Ora mi spiegate perchéil Genoa lo ha preso 15 milioni e30? Uno dei due sbaglia!». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente ...