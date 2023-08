RVD | “Mi sono sentito insultato personalmente per come la WWE ha preso in giro la ECW”

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 3 agosto 2023) Rob Van Dam si è fatto un nome nella ECW negli anni ’90 prima di debuttare nella WWE nel 2001. Col tempo, è diventato uno dei nomi più popolari della compagnia, ma non tutto andò per il verso giusto. Nel corso del suo podcast 1 Of A Kind with RVD, l’Hall Of Famer WWE ha dichiarato di essersidopo che la WWE si è presa gioco della ECW organizzando i match per l’Hardcore Championshipfossero uno “scherzo”: “Mifinché non ho ottenuto l’Hardcore Championship. Mi sentivose si stessero prendendo gioco di noi della ECW perché abbiamo questa, a mio parere, forma d’arte superiore, eravamo capaci di rendere il wrestling figo anche agli occhi delle persone che non...