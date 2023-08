Russia | bombe stampate in 3D per i droni | “I nostri combattenti usano armi create in laboratorio - VIDEO

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 3 agosto 2023) Sui canali Telegram russi è stato diffuso undi propaganda in cui un soldato, intervistato dall’emittente IZ, mostra nel filmato come vengono realizzate granate con una stampante 3D, pronte per essere utilizzate con i. A guidare il macchinario, sempre più all’avanguardia e sempre più uti