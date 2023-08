Rugby | il XV dell’Italia per il test match con l’Irlanda | esordio per Odogwu e Lamb

Leggi su sportface

(Di giovedì 3 agosto 2023) L’Italia si avvicina al secondodelle Summer Nations Series, tappa di avvicinamento allaWorld Cup 2023. Azzurri ospiti all’Aviva Stadium di Dublino per affrontarenella sfida in programma sabato 5 agosto alle 21 italiane. Ufficializzata la formazione dal ct Kieran Crowley, che lancia due nuovi esordienti: Paoloe Dino. Nel triangolo allargato troveranno spazio Ioane e Allan. Coppia formata da Brex e Menoncello, in mediana Paolo Garbisi e Varney. Terza linea formata da Halafihi, Zuliani e Negri. Secondo cap consecutivo da capitano per Federico Ruzza, nuovamente in seconda linea con. In prima linea spazio per Riccioni, Nicotera e Fischetti. In panchina, insieme all’esordiente Buonfiglio, pronti anche Bigi, Ferrari, N.Cannone, ...