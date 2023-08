La Regina del tiro non abdica. Anzi, è pronta a rilanciare. Dopo i tre ori conquistati ai Giochi Europei, Jessicaha messo nel mirino i Mondiali di Baku (14 agosto - 1 settembre), con l'obiettivo di confermare quanto di buono fatto vedere a Cracovia. Parigi 2024 non è lontana, e la sesta donna italiana ...... ed è come guardare un cecchino che corregge il tiro del proprioprima di lasciar partire il colpo.segna con il solito sinistro, ma il gol era fatto nel momento in cui la finta è andata ......moglie Lana Rae Meisner è stata accidentalmente colpita a morte mentre stava spostando un... Articoli più letti Sinéad O' Connor, le cause della morte di AntonellaSinéad O'Connor, la ...

Rossi un fucile pieno di sogni “Vinco a Parigi, poi una famiglia” La Gazzetta dello Sport

L’azzurra, verso i Mondiali di Baku (14 agosto) ha già il pass olimpico nel trap individuale: “Sono sempre quella di Londra” ...Il Direttore tecnico della Nazionale di Fossa Olimpica Marco Conti e un gruppo di nomi celebri del tiro a volo azzurro hanno raggiunto Baku, capitale dell'Azerbaigian, per un training camp che li impe ...