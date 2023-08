Roma | residenti in rivolta a Piazzale Ostiense | immondizia e accampamenti E Gualtieri tace

(Di giovedì 3 agosto 2023) Vecchi materassi, vestiti, qualche borsone. E poi le buste dell’, numerose, disseminate lungo tutto, a due passi dalla Piramide Cestia. «Questo quartiere ormai non è più vivibile, la situazione si è fatta insostenibile» dice all’AdnKronos Marco Cianchetta, titolare dello storico chiosco a Porta San Paolo. «Siamo qui da 24 anni e in tutto questo tempo una situazione simile non si era mai verificata. Ormai siamo lasciati completamente a noi stessi. La nettezza urbana non passa mai, le strade si riempiono di. Il verde qui intorno, lo curiamo tutto da soli. È l’unico modo per avere una parvenza di normalità, altrimenti non si lavora più».trae degrado LEGGI ANCHE Emergenza rifiuti a ...

Dopo il grande ritorno del 2022, l'evento si prepara ad accogliere nuovamente turisti,e ... Dopo il grande successo della scorsa edizione, la Viasi veste nuovamente "di una volta", ...Dalla ricerca le dieci province con la più elevata incidenza dicon basso livello di ... A primeggiare, sul fronte istruzione, c'è per prima, poi Milano e Trento, seguite da Bolzano, ..."Oggi il sentore è che ci sia meno libertà, soprattutto per idi frequentare il proprio ... La questione legislativa è stata messa in primo piano anche anell'incontro avvenuto fra il ...

Roma, ai Parioli nasce un palazzone di 8 piani. I residenti contro: «Uno scempio, questa è degenerazione urbana» Corriere Roma

L’incendio della discarica di Bellolampo ha acuito l’emergenza. Dallo Zen 2 alla Cala sino al Castello della Zisa vince il degrado ...Via Petrolini, via Salvini, via Pezzana e via Ristori, comitati in rivolta. La ditta: «Sarà più basso di quello vicino» ...