Roma | Falcao | «Marcos Leonardo? Offerta bassa | l’affare non si fa»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 3 agosto 2023) Le parole di, ex dellae coordinatore dell’area sportiva del Santos, sulla situazione dichiude al trasferimento dialla. L’ex giallorosso, oggi coordinatore dell’area sportiva del Santos, ha messo la parola fine alla trattativa per il giovane attaccante. Di seguito le sue parole in conferenza stampa. «è stato cercato dallache ha parlato con il presidente, io non mi sono messo in gioco, non lo faccio mai. Ho parlato con il presidente e l’della, oltre alle condizioni, era. Non c’è modo di fare».