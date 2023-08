Roger Federer torna a colpire di rovescio… a due mani VIDEO

(Di giovedì 3 agosto 2023) Simpatico siparietto conprotagonista. A margine di un evento di Uniqlo, l’ex numero 1 al mondo è stato filmato mentre colpiva qualche palla con il rovescio ma non nel modo in cui siamo stati abituati ad ammirarlo nel corso della sua ventennale carriera.ha infatti provato il rovescio a due, suscitando l’ilarità tra i presenti. In alto il. SportFace.

Mia figlia mi ha obbligato a salire sul palco coi Coldplay' Londra (Inghilterra) 04/07/2023 - Wimbledon / foto Panoramic/Image Sport nella foto: Kate Middleton -ONLY ITALY C'è tutta ...parla della sua nuova vita lontano dai campi di gioco. Dopo il ritiro nella passata edizione della Laver Cup , il 20 volte campione Slam si gode il tempo libero, la famiglia e i nuovi ...... e il serbo ha sempre dovuto conquistarlo quell'amore, sentimento che i suoi due più grandi rivali,e Rafael Nadal , hanno ottenuto naturalmente. Se nel mondo Nole, visti gli ideali e ...

La vita di Federer oggi dopo il ritiro dal tennis: Faccio cose che prima non erano fattibili Sport Fanpage

Mitrovic è il più grande marcatore della nazionale serba di calcio con 52 gol. In un recente podcast, Mitrovic ha espresso il suo amore per Djokovic e ha ricordato di aver sostenuto e difeso con ...Cominciamo con il dire che Alisha Lehmann è oggi un personaggio globale, una svizzera conosciuta in tutto il mondo, tanto da aver superato anche Mister Roger Federer per numero di follower su ...