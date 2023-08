River Plate | UFFICIALE | torna Lanzini!

Il preferito in Viale fanti è Lucas Beltran del, che ha un costo di 25 milioni ed una folta concorrenza al seguito. Defilati ci sono anche i nomi di Dia e Nzola.... ovvero Atlante e Santos Laguna; ha segnato a una squadra cipriota (APOEL) e una israeliana (Maccabi Haifa), mentre ha fatto due su due in match contro le argentine:ed Estudiantes. In ...Sconfitte per 3 - 2 dal Sudafrica finiscono in terza posizione, fuori anche Brasile e Argentina. Successo di Bolivar ein Copa Libertadores Mercoledì 2 agosto non ha portato buone notizie per l' Italia femminile. La nazionale infatti è stata sconfitta per 3 - 2 dal Sudafrica nella terza e ultima giornata ...

Calciomercato Roma - Si monitora Beltran del River Plate Voce Giallo Rossa

Arrivano delle parole direttamente dal Sudamerica dell'obiettivo di mercato in attacco della Fiorentina Lucas Beltran. Come riferito dalla testata web Lapaginamillionaria.com, l'attaccante ...Sotto rispettivamente contro Internacional e Atletico PR, River Plate e Bolivar si sono aggrappate ai loro bomber per riavvicinare i quarti di finale. Erano iniziate infatti malissimo le partite valid ...