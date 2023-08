River Plate | Beltran | “Futuro? Ho sentito delle voci | ma non so niente”

Commenta per primo Manuel Lanzini torna ala nove anni dalla sua partenza per gli Emirati Arabi dove ha iniziato la sua carriera lontano dal Sudamerica. Il trequartista argentino classe 1993 si era svincolato dal West Ham dopo aver ...Il preferito in Viale fanti è Lucas Beltran del, che ha un costo di 25 milioni ed una folta concorrenza al seguito. Defilati ci sono anche i nomi di Dia e Nzola.... ovvero Atlante e Santos Laguna; ha segnato a una squadra cipriota (APOEL) e una israeliana (Maccabi Haifa), mentre ha fatto due su due in match contro le argentine:ed Estudiantes. In ...

River Plate, su Lucas Beltran ora c'è anche il Benfica Milan News

L'Inter pensa ad un nuovo colpo in attacco. Arriva dall'Argentina, affare in vista della prossima stagione: ecco il rinforzo per Inzaghi ...Manuel Lanzini, ex giocatore del West Ham classe 1993, ha firmato un contratto annuale con il River Plate. Lanzini è un prodotto delle giovanili ...