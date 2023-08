Rivalutazione delle pensioni 2023 Ecco la tabella Inps GUIDA

...6 milioni di euro, dovuto alladella passività per opzioni sulla partecipazione in Blenders, in virtù dell'estensione della seconda e terza trancherelative opzioni put e call. "......6 milioni di euro, dovuto alladella passivita' per opzioni sulla partecipazione in Blenders, in virtu' dell'estensione della seconda e terza trancherelative opzioni put e call', ...Ci si aspetta una continuazionepolitiche attuali, che finora sono state molto positive per ... e crediamo che questo portera' a unacomplessiva. Inoltre, l'elevato numero di targhe ...

Rivalutazione delle pensioni, no al taglio RaiNews

Cinque cause pilota già avviate in tutta Italia dalla Uil pensionati, che ha depositato una diffida all'Inps e si è rivolta anche alla Consulta ...La Uil Pensionati dell'Umbria lancia cause pilota contro il taglio della rivalutazione delle pensioni superiori a 2.101,52 euro mensili lordi. Obiettivo: ottenere la pronuncia della Corte Costituziona ...