Rinviato il salario minimo | ora c’è lo spazio per il confronto Ma l’opposizione strepita in Aula video

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 3 agosto 2023) Con 168 voti favorevoli, 127 contrari e 3 astenuti la Camera ha approva la questione sospensiva relativa alla proposta di legge su. Se ne riparlerà dunque tra 60 giorni, come indicato dalla maggioranza per consentire quelserio e costruttivo indicato come strada anche dal premier Giorgia Meloni. La data della riapertura della discussione dovrebbe essere il 29 settembre. Il risultato del voto è stato accolto da un coro di “vergogna, vergogna” da parte del, che evidentemente preferisce usare il tema del dialogo per la propaganda invece che per cercare di perseguire una misura sostenibile di contrasto al lavoro povero. Il clamoroso autogol di Conte: “Sono 10 anni che proponiamo il” A offrire uno show particolarmente interessante in ...