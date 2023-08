Riforma Rc Auto - Assicurazione obbligatoria anche per bici e monopattini elettrici

(Di giovedì 3 agosto 2023) L'per la responsabilità civile diventaper i veicolileggeri,compresi. Lo ha deciso il consiglio dei ministri, il quale ha approvato - in via preliminare - il decreto legislativo che recepisce la direttiva europea sulladella RC, apportando modifiche al Codice della strada e a quello delle assicurazioni private. Stretta annunciata. Dunque, dopo le dichiarazioni di intenti (tra cui quelle del ministro dei Trasporti, Matteo Salvini), si passa ai fatti. Il decreto è stato proposto dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e prevede l'ampliamento della categoria dei mezzi soggetti a obbligo di RC: tra questi, per l'appunto, figurano ie ...

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo per ladelle assicurazioni di responsabilità civile per le, su richiesta del ministero delle ......per garantire ai giovani baldi odierni di strafarsi di aperitivi e poi tornare a casa su un'... Primo: il riferimento ai "rischi" dell'Ue derivano da unavoluta e approvata da Matteo Renzi , ...Secondo i dati dell'Asaps l'associazione dei sostenitori della polizia stradale, sono stati 759 i morti nei weekend sulle strade italiane nei primi sette mesi del 2023, in 682 incidenti: 360 in, ...

Riforma Rc Auto: obbligo di assicurazione anche per i monopattini e i veicoli elettrici leggeri

In Consiglio dei ministri vengono recepite le direttive di Bruxelles. Previsti strumenti per comparare le tariffe e l’obbligo per le compagnie di prevedere la ...Riforma Fiscale approvata al Senato, entro la settimana atteso il via libero definitivo: agevolazioni per imprese, riforma IRPEF, revisioni IRAP e IVA.