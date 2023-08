Riforma Nordio in commissione | cosa cambia dalle intercettazioni all' abuso

(Di giovedì 3 agosto 2023) Una legge attesa da trent'anni. Una vera e propria rivoluzione, che vuol modificare alcune regole di un settore tanto importante per la vita democratica del Paese quanto al centro di tante, troppe polemiche. È stato assegnato ieri alla secondadi Palazzo Madama il ddl Giustizia, approvato in Consiglio dei ministri lo scorso 15 giugno. Il testo messo a punto dal Guardasigilli Carloera stato presentato il 19 luglio in Senato, dopo che il presidente della Repubblica SergioMattarellaavevaautorizzatola presentazione alle Camere del provvedimento. Relatrice sarà la presidente della secondadi Palazzo Madama, la leghista Giulia Bongiorno. Maprevede, nello specifico, ladella giustizia fortemente voluta dal centrodestra e sulla quale vi è la convergenza anche ...

Attacca poi il Guardasigilli, per le "bugie raccontate in Aula con le quali ha rischiato di ... E la norma interpretativa è stata inserita anche nelladella Giustizia. In Parlamento ......strage alla stazione di Bologna - ha detto alla vigilia il ministro della giustizia Carlo- ... impegna il governo 'ad adottare iniziative urgenti, anche di carattere normativo, per la...I posti raddoppiano - La, a cui hanno lavorato la premier Giorgia Meloni e i ministri Giancarlo Giorgetti , Paolo Zangrillo , Carloe, appunto, Daniela Santanchè , si articola in due ...

Riforma giustizia penale, al via l'iter del Ddl Nordio in Commissione ... NT+ Diritto

Una legge attesa da trent'anni. Una vera e propria rivoluzione, che vuol modificare alcune regole di un settore tanto importante per la vita ...In commissione Affari costituzionali sono incardinate quattro proposte di separazione delle carriere, una riforma alla quale il Governo non intende rinunciare, conferma Francesco Paolo Sisto, ...