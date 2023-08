Riforma fiscale 2023-24 | ok del Senato Ecco i punti e le novità della Legge

(Di giovedì 3 agosto 2023) Dopo la Camera, anche ilha dato la sua approvazione alladelega sulla, bandiera del governo Meloni. La Delega al governo per laè stata approvata con 110 voti favorevoli e 60 contrari. Il testo è stato licenziato con modifiche e tornerà ora per l’ultimo esame e voto di Montecitorio. Si punta al voto definitivo in terza lettura del testo modificato dal, entro questa settimana. Ricordiamo infatti che entrambi i rami del parlamento devono votare due testi esattamente identici. Finché ciò non avviene e, a seguito dell’approvazione di un ramo, l’altro ramo modifichi anche solo una virgola, il testo torna indietro. Un sistema chiamato “navetta”. ...

L'approvazione definitiva della legge delega per la2023 è a un passo: il testo, trasmesso dalla Camera al Senato un'ultima volta, verosimilmente non subirà altre modifiche . Il progetto di revisione del sistema tributario ha preso ...Per chi e come bonus 150 - 200 euro o forte sconto tasse su tredicesima sono in arrivo con nuove legge Governo Meloni Tra settembre e ottobre, forse con la nuovao forse con il nuovo Decreto Lavoro su cui si sta lavorando, il governo Meloni potrebbe istituire un nuovo bonus per contribuire ad aumentare ancora pensioni e stipendi entro quest...Roma, 3 ago. - L'approvazione definitiva al Senato della legge delega di, fermo restando un ultimo formale passaggio alla Camera, ha riscosso la soddisfazione da parte dell'Istituto nazionale tributaristi (Int) che per bocca del suo presidente Riccardo ...

Dall'Irpef all'Iva fino ai premi per chi è in regola con le tasse: ecco cosa cambia con la riforma fiscale. Riforma e pace fiscale ricorrono in queste ore al governo. La vera novità riguarda l'Irpef: gli scaglioni di reddito dovrebbero passare da 4 a 3 con una parallela riorganizzazione del sistema di deduz ...