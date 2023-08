Rifiuti | Piunti Conou | “Economia circolare si fa con impianti | aziende e persone”

(Di giovedì 3 agosto 2023) I risultati di questa attività sono illustrati dai numeri dell’ultimo Rapporto di Sostenibilità del Consorzio Il, che da anni ha dato vita a una consolidata partnership con Legambiente, ha partecipato alla giornata inaugurale di Festambiente, l’ecofestival europeo organizzato a Rispescia (GR). Lotta alla crisi climatica e accelerazione della transizione ecologica i temi al centro dei dibattiti che si susseguiranno in questi giorni e a cui parteciperanno esponenti istituzionali e varie eccellenze dell’italiana. Il presidente del, Riccardo, è intervenuto al dibattito “L’Italia in cantiere, innovare, includere, riconvertire per accelerare la transizione ecologica e superare la crisi climatica”, incentrato sull’importanza di avere nuoviper il ...

Rifiuti, Piunti (Conou): "Economia circolare si fa con impianti ... Entilocali-online

Roma, 3 ago. (Adnkronos) - Il Conou, che da anni ha dato vita a una consolidata partnership con Legambiente, ha partecipato alla giornata inaugurale ...Nel 2022 CONOU ha rigenerato il 98% degli oli usati raccolti, evitando l’emissione di 64 mila tonnellate di CO2 equivalente ...