Rifiuti | la “Grande srl” è realtà | per i privati nominati Barbato e Caruso

(Di giovedì 3 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Oggi è nata ufficialmente la “Srl”, la società pubblico- privata che si occuperà della gestione deinella città di Avellino, mettendo fine all’esperienza della provincializzata IrpiniAmbiente. Lo annuncia il sindaco Gianluca Festa che, contestualmente ha nomindato il Cda: “Abbiamo firmato la costituzione della nuova società che si occuperà deied è stato anche nominato il Consiglio di Amministrazione. Ne fanno parte, per il pubblico, Gerardo Santoli, in qualità di presidente, Susy Iannaccone e Maria Luisa Petruzzo”. Gli altri due consiglieri, in quota privato, sono Giannie Marcello, che ne è l’Amministratore delegato. “E’ davvero una splendida notizia per la nostra città- aggiunge il sindaco di Avellino- Finalmente, ...

... dall'altra parte una giungla vera e propria cone tanto altro. In questi anni siamo ... Un altro piccolo tassello che si aggiunge allavoro fatto in questi anni per il quartiere di ...La fornitura da cava terrestre apre unascelta di tipologie di sabbia, per quanto riguarda ... la Sindaco Monica Giuliano nominata commissario dell'Agenzia regionale ligure per i30 ...... che raccolgono, trattano e trasportano ipresso le apposite strutture nel pieno rispetto ... contribuiscono a sostenere la comunità svolgendo le loro attività conattenzione alla propria ...

VIDEO | Discarica di Malagrotta, al via la bonifica: 250 ettari di rifiuti da mettere in sicurezza RomaToday

2' DI LETTURA PALERMO – Una settimana, al massimo dieci giorni, per tornare alla “normalità”, guasti ai mezzi permettendo. E’ questo l’impegno della Rap dopo l’incendio di Bellolampo che ha mandato in ...Dopo indiscrezioni su un possibile “no” dei vertici Mediaset alla modella, arriva la smentita dalla famiglia dell’ex “Bonas” di Avanti Un Altro.