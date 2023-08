Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 3 agosto 2023), in provincia dic'è un locale che ha un'a dir poco 'particolare': pronunciare ildell'esercizio equivalequalcosa di blasfemo Laoffre una deliziosa cucina locale, che è particolarmente apprezzata per i suoi piatti sostanziosi e saporiti. Ad esempio ci sono i Knedlíky, panini o gnocchi di pasta serviti come accompagnamento a molti piatti. Possono essere dolci o salati e hanno spesso salsa o sugo sopra. Uno dei cibi tipici nella nazione è poi il Vepro-knedlo-zelo, ovvero maiale arrosto servito con knedlíky e crauti, cavoli fermentati tipici dell'est. Ovviamente, come in tutti i Paesi del mondo non manca mai qualcosa a base di patate. In questo caso ci sono la Bramborák, ...