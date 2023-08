(Di giovedì 3 agosto 2023) (Adnkronos) – Attimi di apprensione per il Napoli ed i fantallenatori dopo l’amichevole di ieri degli azzurri contro il Girona. Rudi Garcia, vittorioso ai calci di rigore, ha sudato per quanto accaduto a: il giocatore georgiano è uscito acciaccato dal match amichevole . Claudicante e con una vistosa fasciatura, Kvara ha riportato un trauma contusivo al ginocchio. Nella mattinata di oggi, il giocatore si è sottoposto a terapie ed ha saltato l’allenamento con il resto della squadra. Di seguito il consuetodella SSC Napoli:ha effettuato terapie in seguito al trauma contusivo riportato ieri in partita. Fantacalcio.it per Adnkronos seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Report Kvaratskhelia: sospiro di sollievo

