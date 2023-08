Regioni | 32 miliardi per colmare il gap Nord-Sud Meloni | «Tappa decisiva per lo sviluppo»

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 3 agosto 2023) Ammontano a ben 32,4di euro le risorse del Fondoe Coesione (Fsc) del ciclo di programmazione 2021/27 destinate ae Province autonome. A deliberarlo, oggi, il Cipess, su proposta del ministro Raffaele Fitto. «L’assegnazione della quota imputata ad ogni regione – si legge nell’annuncio di Palazzo Chigi – avverrà a seguito della sottoscrizione di un accordo tra la presidenza del Consiglio dei ministri e ciascuna delleo delle Province autonome per la condivisione di un Piano per il finanziamento e l’attuazione delloterritoriale a valere sul complesso delle risorse della politica di coesione». Rispettato il vincolo di destinazione territoriale: 80 per cento al Mezzogiorno, 20 per cento al Centro-. Lo ha deliberato il Cipess su proposta di ...