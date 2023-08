Regina Sonja di Norvegia | scoppia la polemica per una vendita

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 3 agosto 2023) Piovono aspre critiche sulladi, che di recente ha venduto più opere d’arte che mai. La moglie di re Harald, infatti, è una nota appassionata di arte e durante i primi mesi estivi ha esposto alcune grafiche e ceramiche realizzate da lei presso la Galleria Ullinsvin nel comune di Vaga. Come riporta la stampa estera, le opere realizzate dalla Sovrana hanno ottenuto un enorme successo. Ma non è mancata la. Come ha riportato il sito di informazione Royal Central, i dati dimostrano che questa è stata una delle mostre più redditizie della. La moglie dell’attuale re di, infatti, non ha mai venduto così tante opere d’arte nel corso di una sola mostra. Tra l’altro il profitto delle vendite non finisce nella rendita personale ...