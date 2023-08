Reggina | Brunetti | “Sentenza del Tar rappresenta un colpo mortale”

Leggi su sportface

(Di giovedì 3 agosto 2023) “Ladel Tarunall’intero movimento calcistico reggino. Una condizione inaccettabile che penalizza in maniera pesantissima un intero territorio”. Queste le dichiarazioni del Sindaco Paoloe il consigliere delegato allo Sport, Giovanni Latella, in una nota congiunta. “La nostra comunità paga incolpevolmente una vicenda che di sportivo non ha proprio nulla e che di fatto ha prodotto l’espulsione della nostradal sistema calcio professionistico – continuano – Un fatto gravissimo, con pesanti ricadute anche sotto l’aspetto economico, sociale ed occupazionale, sul quale chiederemo vengano pienamente accertate tutte le responsabilità, a partire da quelle societarie. Da parte nostra da istituzioni responsabili, abbiamo il dovere di tutelare ...