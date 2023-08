Reddito di cittadinanza sospeso | la ministra Calderone minimizza | «Non c' è tensione sociale»

Gli uomini del comando provinciale della Guardia di finanza di Milano hanno intercettato e identificato un gruppo di furbetti deldi: stando a quanto riferito dai militari si tratta di 39 persone di origini nordafricane, che incassavano l'assegno pur non avendone alcun diritto. Soldi in valigia L'attività ...Dalla prima mensilità dell'aprile 2019 a giugno 2023 per ildisono stati spesi più di 31,5 miliardi di euro. Emerge da un report stilato dall'Inps, l'Istituto nazionale della previdenza sociale. Secondo l'Inps tra l'aprile del 2019, ...85 del 2023 di conversione del Decreto Lavoro 48/2023, e al suo interno sono disponibili tre aree su: Fase transitoria deldi, Assegno d'Inclusione, Supporto Formazione e Lavoro. ...

Il sussidio rimane attivo fino al 31 dicembre per le famiglie con minori, disabili e persone con più di 60 anni. Tutti gli altri saranno indirizzati ai centri per l’impiego e a settembre sarà creata u ...''Sicuramente era uno strumento che doveva essere migliorato e coordinato con altre misure, soprattutto a favore delle imprese, in modo da garantire più controllo ed equità sociale rispetto alle perso ...