Reddito di cittadinanza | Fico | “La destra si accanisce sui poveri Ma il rischio è favorire le mafie”

(Di giovedì 3 agosto 2023) Ieri Napoli è tornata in piazza per protestare contro lo stop aldi. Roberto, presidente del comitato di garanzia del M5S ed ex presidente della Camera, rischiamo una bomba sociale? “Le manifestazioni di piazza sono state rispettose e pacifiche ma c’è un profondo disagio sociale che tocca tante realtà territoriali: Napoli ma non solo. Penso a tutto il Mezzogiorno ma anche al Nord. Il governo sta togliendo supporto alle persone più fragili. Una scelta inaccettabile”. È vero che aizzate le proteste? “Noi ci stiamo battendo in Parlamento per limitare i danni del governo Meloni, lo facciamo stando con il fiato sul collo delle autorità. Lo facciamo in maniera seria e responsabile. Questa accusa la rimando al mittente”. La Campania come la Sicilia e altre regioni del Sud pagano il prezzo più alto dallo ...