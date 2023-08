Reddito di cittadinanza e autonomia differenziata Flavia Giacobbe a Coffee break Il video

(Di giovedì 3 agosto 2023) Il direttore di Formiche e Airpress,, aestate con Marco Piccaluga su La7 interviene sulle ultime mosse dell’esecutivo: “Il governo si sta comportando in maniera coerente suldi, dovendo stare attento ai fondi pubblici, e sull’, presente anche nel programma elettorale. Bisognerà però evitare di lasciare indietro le aree più deboli del Paese”.

Nel momento storico in cui è tornato alla ribalta l'argomento deldia causa della sua cancellazione , è lecito anche porre sotto la lente di ingrandimento le pratiche di alcuni ...Il tutto mentre nel Paese si dibatte di abolizione deldie si rinvia il salario minimo per dare una paga dignitosa ai lavoratori. Abbonati per leggere anche Leggi i commenti

"Non ha più il reddito di cittadinanza La assumo io". Lei ha perso tutto, lui la chiama LA NAZIONE

Centinaia di residenti nel circondario si ritrovano da questo mese senza più il Reddito di cittadinanza. A fronte dei circa 1.200 che secondo i dati dell’Asp risultavano beneficiari del sussidio a ...Tra l'aprile 2019, prima mensilità erogata per il Reddito e la Pensione di cittadinanza e giugno 2023 sono stati spesi per il sussidio contro la povertà introdotto dal Governo gialloverde oltre 31,5 m ...