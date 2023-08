Reddito di cittadinanza dall’Anpal dati confortanti | il 42% dei percettori ha avuto politica attiva

(Di giovedì 3 agosto 2023)die fake news della sinistra. L’ultima, nei giorni scorsi, voleva il governo Meloni immobile sul fronte dell’assistenza aiin termini di formazione e sostegno all’ingresso del mondo del lavoro. Arrivano oggi idell’Anpal, l’Agenzia nazionale delle politiche attive sul lavoro che dichiara come “Su 257.629 beneficiari didiiscritti al programma Gol, 108.289 sono stati coinvolti in misure dicome corsi di formazioni, orientamento o avviamento al lavoro, una percentuale del 42%”. Nel comunicato l’agenzia nazionale sottolinea come “Idisiano la fascia dei presi in carico più lontani dal mercato del lavoro con il 12,1% degli ...

Il messaggio inviato a 160mila persone per lo stop deldipoteva essere ' più accurato nei contenuti e nella forma '. Dopo una settimana di caos, tra informazioni imprecise e mancanza di indicazioni, è la commissaria straordinaria ...La sinistra tuona contro il governo Meloni per il taglio aldi, e lui alla Camera sventola la sua busta paga , 'che non è uno stipendio d'oro'. Il 'salario minimo' di Piero ...In un momento in cui l'esecutivo Meloni è attaccato da tutti, soprattutto per la decisione di sospendere ildidal 2024 , le richieste del parlamentare meloniano non sono state ...

Reddito di cittadinanza, fonti Inps: 30mila sospensioni TGCOM

Da palazzo “Palle” l’invito ai cittadini: “Non recatevi ai Servizi sociali senza essere stati prima convocati” SCICLI – Dopo l’sms dell’Inps, arriva un’altra comunicazione, stavolta dal… Leggi ...(Agenzia Vista) Napoli, 03 agosto 2023 "E' stato spiegato da più parti che sono progetti che verranno salvaguardati con altre fonti di finanziamento. Anzi, la vera opportunità sarà la riprogrammazione ...