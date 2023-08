Reddito di Cittadinanza | Cgil chiede una proroga a fine anno

(Di giovedì 3 agosto 2023) su Tg. La7.it - La polemica sugli interventi da parte del Governo per stoppare l'erogazione deldia migliaia di percettori, non si placa. Durante il question ...

Duro il commento di Agostino Santillo, vice presidente del gruppo M5S, in aula alla Camera: 169mila famiglie si sono viste tagliare ildicon un sms, altre80 mila subiranno lo ...Il Supporto per la formazione e il lavoro (350 euro al mese per massimo 12 mensilità) è l'unica misura di inclusione alla quale potrà accedere chi ha perso ildi. È destinata a chi non ha più ile non potrà neppure ottenere a gennaio l' Assegno di inclusione proprio perché rientra tra gli ' occupabili ' che sono, con i nuovi ...E dopo FOTOGALLERY ©IPA/Fotogramma Continua gallery %s Foto rimanenti Economia, cos'è il Supporto per la formazione e il lavoro Si tratta di una delle misure pensate dal governo ...

Milano, Gdf scova 39 finti percettori del Reddito di cittadinanza TGCOM

MILANO (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Milano ha individuato 39 persone di origine nordafricana beneficiari del reddito di cittadinanza nonostante non ne avessero diritto. L’indagine, condotta ...Giravano con ingenti somme di denaro o affittavano appartamenti ma erano percettori del reddito di cittadinanza. (ANSA) ...