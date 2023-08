Reddito di cittadinana | truffa da mezzo milione di euro | 39 percepivano il sussidio senza averne diritto

(Di giovedì 3 agosto 2023)di cittadinanza in Italia e soldi, tanti e liquidi, all'estero. La Guardia di Finanza ha scoperto 39 persone cheil Rdcdi cittadinanza,...

Reddito di cittadinanza sospeso, corteo e tensione a Napoli RaiNews

Il governo Meloni ha cancellato il reddito di cittadinanza, privando l'Italia di qualsiasi strumento per combattere la povertà. Il Comune di Prato impegna le proprie risorse per sostenere le fasce più ...Una donna di 59 anni perde il reddito di cittadinanza via sms. Un imprenditore offre lavoro e una nuova opportunità. Un gesto di comunità che rinnova la speranza.