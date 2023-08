Red Bull | svelato un grande segreto | novità assurda | appassionati senza parole

(Di giovedì 3 agosto 2023) La Red, continua incontrastata a dominare il Mondiale di Formula 1, ma la questione del budget cap ancora non convince Se anche in Belgio, in condizioni meteo che variavano tra nubifragi e sole, con un manto stradale allagato, che faceva intervenire spesso la safety car, la Reddi Verstappen, ha trionfato ancora una Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Continua il tour delle amichevoli estive dell' Inter , che dopo aver lasciato il Giappone affronterà in Austria allaArena il Salisburgo . La partita è in programma il prossimo 9 agosto alle 19:00, e sarà visibile in diretta (solo a pagamento) su DAZN, Sky Sport e Now TV. Un altro test per Inzaghi per ...I cinque top team infatti sono tutti 'presi': inc'è Verstappen, McLaren ha la coppia Norris - Piastri, Aston Martin ha Alonso - che verosimilmente vorrà cavalcare l'onda almeno per un paio ...Il sette volte campione del mondo di Formula 1, nel pieno di un'altra stagione di dominio, ha lanciato una frecciatina all'avversario dell'ormai lontano 2021 Max Verstappen di Giulia Toninelli C 'è stato un momento in cui i due piloti più rappresentativi di un cambio generazionale ...

Toto Wolff difende Max Verstappen e il dominio della Red Bull MOW

Il pilota della Ferrari Charles Leclerc ha ammesso che dopo oltre metà Mondiale di Formula 1 2023 non ha ancora capito il funzionamento della SF-23: ...Lewis Hamilton risponde con un tweet a Perez dicendo che se avesse avuto la sua macchina Avrebbe raggiunto risultati migliori.