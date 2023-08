RECENSIONE – SERIE A & CALCIOMERCATO 1994-2023 | Volume I | 1994-2006

(Di giovedì 3 agosto 2023) Narrare le vicende calcistiche non è mai semplice e, andando avanti con la tecnologia, diviene sempre più complesso poiché appare una corsa (a volte persa) contro il tempo. Eppure c’è chi ci riesce, o almeno ci prova. Si passa così alladel libro, un’opera di Carmine Di Rienzo, scorporato in tre differenti parti. Il primotratta le annate che vanno dalaldel primoPrima di recensire il corpo del testo, è giusto soffermarsi sul motivo che ha ...

Conclusioni Concludiamo questadi Le ultime ore di Mario Biondo sottolineando come la docu -in tre puntate di Netflix Spagna non riesca a portare a termine l'obiettivo che si era ...LEGGI - Winning Time: L'ascesa della dinastia dei Lakers (stagione 1), laNel cast anche ... Potete rimanere aggiornati sullagrazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda .Non perdetevi la nostradi Yellowstone 5 , la prima parte degli episodi dell'ultima stagione dellacreata da Taylor Sheridan .

Operazione Speciale: Lioness, la guerra è (anche) una cosa da donne. La recensione della serie su Paramount+ Best Movie

La recensione de Le ultime ore di Mario Biondo, la docu-serie in tre puntate in cui si cerca di indagare il mistero che avvolge ancora la morte del giovane cameraman palermitano.I Los Angeles Lakers tornano in campo più forti che mai nuovi episodi della serie HBO sull’età dell’oro dell’NBA. Con John C. Reilly, Jason Clarke, Quincy Isaiah, Solomon Hughes, Jason Segel, Adrien ...