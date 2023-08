Real Madrid | Ancelotti | «Dobbiamo assimilare i nuovi meccanismi difensivi»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 3 agosto 2023) Carlo, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa dopo il match amichevole contro la Juventus L’allenatore del, Carlo, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta nella tournée precampionato negli USA contro la Juventus. PAROLE – «. L’utilizzo del rombo non ha aiutato la nostra difesa. In attacco abbiamo fatto bene, mi ritengo soddisfatto della fase offensiva».