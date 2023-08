Rdc | Ronzulli Fi | ‘bene Calderone | Pd e M5s soffiano sul fuoco del malessere’

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 3 agosto 2023) Roma, 3 ago. (Adnkronos) – “Quello che sta accadendo in queste ore è particolarmente grave perché i leader dei più importanti partiti di opposizionesuldel malessere fomentando lo scontro sociale. Ci sono manifestazioni di piazza ad hoc, con minacce indirizzate al presidente del Consiglio al quale va la mia solidarietà e di tutto il gruppo di Forza Italia”. Lo ha detto in aula la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia, intervenendo in dichiarazione di voto dopo l’informativa del ministrosul reddito di cittadinanza. “E se questo atteggiamento ‘ ha proseguito ‘ in fondo non ci stupisce da parte del Movimento 5Stelle, da sempre professionista del clientelismo, fa invece specie che arrivi dal Pd con toni apocalittici, pari ai toni di segno opposto che il Pd usò nel 2018 quando ...