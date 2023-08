(Di giovedì 3 agosto 2023) Roma, 3 ago. (Adnkronos) - "Dopo aver abbandonato le periferie togliendo i fondi del Pnrr, dopo aver spazzato via con un sms il reddito di cittadinanza, oggi la maggioranza vota in aula una sospensiva sulla proposta di legge sul salario minimo. Oramai è evidente che questose nepiù. Con buona pace di una parte del Paese che si sta accorgendo che Meloni e compagni sono più concentrati ad aiutare i ricchi anziché dare una mano alle famiglie italiane schiacciate dagli aumenti dei prezzi, dalla benzina alle stelle e dai salari fermi". Lo ha dichiarato il segretario del Psi, Enzo

Rdc: Maraio (Psi), 'governo se ne frega delle fasce deboli' Il Tirreno

Roma, 3 ago. (Adnkronos) – “Dopo aver abbandonato le periferie togliendo i fondi del Pnrr, dopo aver spazzato via con un sms il reddito di cittadinanza, oggi la maggioranza vota in aula una sospensiva ...Roma, 31 lug. (Adnkronos) – “Non si lasci indietro chi ha più bisogno. ‘Noi non vogliamo eliminare il reddito di cittadinanza, come falsamente dicono i nostri avversari. Anzi, vogliamo aumentarlo ed e ...