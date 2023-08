RdC Cerreto FdI | Dichiarazioni Taglialatela e Alemanno strumentali

(Di giovedì 3 agosto 2023) RdC,: Chi pone obiezioni sulle modalità della fine del reddito di cittadinanza è in mala fede o dimostra di non aver capito bene quello che sta accadendo Dopo ledisul Rdc (Reddito di Cittadinanza) di ieri, è insorto Marcoche ha bollato comee prive di fondamento ledei due eponenti di destra. Lo ha fatto attraverso una nota inviata ieri ai media in serata. “e prive di fondamento ledi“. Il deputato di Fratelli d’Italia Marcodefinisce così lecritiche con il governo a un forum in corso a Napoli. “Chi pone ...

Roma, 2 ago. " "Strumentali e prive di fondamento le dichiarazioni di Taglialatela e Alemanno". Il deputato di Fratelli d'Italia Marcodefinisce così le dichiarazioni critiche con il governo a un forum in corso a Napoli. "Chi pone obiezioni sulle modalità della fine del reddito di cittadinanza è in mala fede o dimostra di non ...Lo ha detto il capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Agricoltura alla Camera, Marco

RdC. Cerreto (FdI): dichiarazioni Taglialatela e Alemanno ... La Voce del Patriota

“Strumentali e prive di fondamento le dichiarazioni di Taglialatela e Alemanno“. Il deputato di Fratelli d’Italia Marco Cerreto definisce così le dichiarazioni critiche con il governo a un forum in c ...Nel frattempo bisogna lavorare per una legge che sostituisca il Rdc non con misure confuse e problematiche come ... Contro il portavoce del comitato «Fermare la Guerra» si schiera anche Marco Cerreto, ...