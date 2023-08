Ranking UEFA per nazioni | l’Italia sorpassa la Germania al terzo posto

Nonostante le sconfitte rimediate nelle 3 finali, l'Italia nel 2022 - 2023 ha realizzato il suo record storico in termini distagionale, con 22.357 punti conquistati (secondo miglior ...Si resta nella top 10 delLa Roma, però, deve pensare anche al campo. Terminato il ritiro in Portogallo , la squadra è rientrata nella Capitale , ma già il 12 agosto si viaggerà verso ...... esultanza gol Victor Osimhen Laha pubblicato il nuovocon i coefficienti aggiornati dopo la finale di Champions League. Con l'inizio della stagione 2023/2024, poi, non viene più ...

Ranking Uefa: l'Inter sorpassa Juve e Roma, è la prima italiana. Milan fuori dalla top-30 Calciomercato.com

La UEFA come di consueto ha aggiornato il proprio Ranking con l’avvento della nuova stagione e dei preliminari europei. C’era grande curiosità attorno al posizionamento… Leggi ...Come da tradizione, assieme al ranking UEFA per club è stato pubblicata pure la graduatoria delle varie nazioni.