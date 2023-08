Rally Finlandia 2023 | Ott Tanak fa suo il primo stage | da domani si inizierà a fare sul serio

(Di giovedì 3 agosto 2023) Ha preso ufficialmente il via il fine settimana deldi, nono e quintultimo appuntamento del Mondiale WRC. La corsa, che si snoda attorno alla città di Jyväskylä, ha visto prendere subito il comando a Ott, ma dasisul. Dopo il consueto shakedown disputato nel corso della mattinata, con il successo di Kalle Rovanperä con il tempo di 1:56.3, davanti ad Elfyn Evans in 1:57.1, terzo Esapekka Lappi in 1:57.4 e quarto Ottin 1:57.5. Nel tardo pomeriggio, invece, si è iniziato adavvero sulcon la SS1 Harju 1 di 3.48 chilometri con il successo di Ott(Ford Puma) che si presenta quindi al sabato finlandese con 6 ...

L'inizio di agosto porta in dote uno degli appuntamenti più classici e attesi del mondiale WRC, il. Lo spettacolarescandinavo prenderà il via nel tardo pomeriggio di giovedì con una prova spettacolo lunga circa 3,5 km, antipasto del venerdì che vedrà impegnati i piloti in ...Il percorso 2023 Ildioccupa un posto speciale nei cuori degli appassionati di tutto il mondo, essendo stato uno degli eventi fondanti del WRC nel 1973. È famoso per i suoi ...Lunghissimi rettilinei nel bosco e tanta velocità attende gli equipaggi del mondialeper l'iconicodi, gara di casa del Campione del mondo in carica Unsu strade sterrate velocissime che hanno fatto la storia di questo sport. È tutto pronto per ildiche va in ...

Nei pressi di Jyvaskyla, la settima città della Finlandia per popolazione (146.000 persone), sorgerà un nuovo Development Center di Toyota Gazoo Racing World Rally Team.ROMA (ITALPRESS) - Come era facilmente prevedibile, anche per il Rally di Finlandia che questa sera vivrà la sua prima prova speciale, i piloti hanno fatt ...