Rai | Urso | “In atto riflessione su modalità canone”

(Di giovedì 3 agosto 2023) (Adnkronos) – "E' inuna, con il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, su come modificare ledel". Così il ministro per le Imprese e il Made in Italy Adolfoin commissione di vigilanza sulla Rai. La Rai dovrà impegnarsi in una "proposta culturale" che rappresenti i valori "positivi" della famiglia e della natalità, ha continuatoaggiungendo: "La principale industria del Paese si impegni in questa proposta culturale". Tra gli altri impegni del servizio pubblico anche la valorizzazione della "filiera delle produzioni nazionali". Inoltre viale Mazzini "nei nuovi palinsesti ha incrementato i programmi di inchiesta per numero e quantità di ore, a partire da Report che, spostandosi alla domenica, avrà una durata maggiore e una serialità più ...

Così il ministro per le Imprese e il Made in Italy Adolfoin audizione alla commissione di Vigilanza. "La principale industria del Paese si impegni in questa proposta culturale", ha detto. ...Serve "un impegno strutturato a 360 gradi" per "rispondere alle esigenze del mercato e alle nuove tecnologie", aggiunge. Quanto aWay "pensiamo che si possa ragionare, insieme al Mef, ad ...Così il ministro delle Imprese Adolfoin audizione davanti alla commissione di vigilanza. Dallaserve 'una strategia per la digitalizzazione per valorizzare personalità e modelli ...

Rai, Urso: "Famiglia e natalità al centro della proposta culturale" Adnkronos

Nessun taglio al giornalismo di inchiesta per la Rai. Lo ha sottolineato il ministro delle Imprese e Made in Italy, Adolfo Urso, intervenuto in audizione in Commissione di vigilanza Rai, sul Contratto ...(Adnkronos) – La Rai dovrà impegnarsi in una “proposta culturale” che rappresenti i valori “positivi” della famiglia e della natalità. Così il ministro per le Imprese e il Made in Italy Adolfo Urso in ...