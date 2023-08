Rai | Petrecca spegne le polemiche | “Mai censurato nessuno”

(Di giovedì 3 agosto 2023) Rai, il direttore di ‘Rai News’ Paoloha rilasciato una intervista ai microfoni del quotidiano “La Stampa” dove ha affrontato vari argomenti Il direttore di ‘RaiNews‘, Paolo, cerca dire leche si stanno creando nell’ultimo periodo. Lo ha fatto rilasciando una intervista ai microfoni del quotidiano “La Stampa“. Nel corso della stessa ha spiegato che non esiste assolutamente alcun tipo di egemonia culturale sia per quanto riguarda la destra che per la sinistra. Fa capire che il tutto dipende dai cittadini che si presentano ai seggi ed esprimono la loro preferenza. Ci tiene a ribadire che la Rai, da sempre, è al centro dell’azione culturale del Paese. Il direttore di ‘Rai News’, Paolo(Ansa Foto) Notizie.comAltro che occupazione culturale come aveva affermato ...

Laè al centro dell'azione culturale del Paese, da sempre'. Il direttore di Rainews, Paolo, concede una lunga intervista a La Stampa dove difende i recenti cambiamenti nella tv pubblica. ......di contumelie e di accuse hanno investito e investono il neo direttore di Rainews Paolo, ... Laè al centro dell'azione culturale del Paese, da sempre. Segue e spesso anticipa il nostro ...... quale turismo', tra gli ospiti il sindaco di Firenze Dario Nardella, Alessandro Onorato assessore ai grandi eventi, sport, turismo e moda del Comune di Roma Capitale e Paolodirettore. ...

Il direttore di Rainews: "Non ho mai censurato nessuno. Fazio e Bianca Berlinguer se ne sono andati via per altri motivi" ...«Facciamo le inchieste. Autostrade e società off shore sono le più recenti. Non ho mai censurato nessuno. Fazio e Bianca Berlinguer se ne sono andati via per ...