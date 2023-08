Rai | Commissione Ue all’Italia | “Rischi interferenza politica”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 3 agosto 2023) Nota del Commissario Thierry Breton: "Necessario rafforzare la salvaguardia dell'indipendenza editoriale e finanziaria di tali media" “Laè consapevole deidiche incidono sull’indipendenza dei media del servizio pubblico in Italia”. Questo quanto scrive a nome dellaEuropea Thierry Breton, Commissario per il Mercato Interno, in una risposta scritta ad un’interrogazione parlamentare presentata da 15 Eurodeputati S&D e Verdi/Ale, tra cui 10 del Pd, primo firmatario Massimiliano Smeriglio, ‘Ingerenze nei fornitori di media di servizio pubblico in Italia’. “A tale riguardo – si legge nella risposta scritta del Commissario – la relazione sullo Stato di diritto 20231 relativarileva che occorre rafforzare la ...