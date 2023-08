Raddoppio Paullese | per il nuovo ponte sull’Adda Regione Lombardia farà la sua parte

Raddoppio Paullese: per il nuovo ponte sull'Adda Regione ... 7giorni

Regione Lombardia pronta a fare la sua parte per la realizzazione del raddoppio del ponte di Bisnate, nell’ambito dei lavori di riqualificazione della Paullese. A ribadirlo è stata l’assessore regiona ...Summit scacciapensieri in Provincia: 9 milioni di euro dalla Regione e altri 7 dallo Stato per far fronte ai rincari ...