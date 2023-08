(Di giovedì 3 agosto 2023) Ilperfetto. Di più, la Ferrari dei rasoi: eral'obiettivo João Gomes, Luis Oliveira e André Guimarães, tre studenti del corso di ingegneria meccanica presso l'Università di Porto, che hanno impiegato le proprie conoscenze in tema di fusione, lavorazione laser e prototipazione rapida per sviluppare «unda barba che potesse essere utilizzato innumerevoli volte». Perché l'idea era anche di offrire un'alternativa sostenibile ai rasoi multilama usa e getta. «Solo negli Stati Uniti, l'anno scorso ne sono stati prodotti due miliardi», ricorda João Gomes, co-fondatore della startup, che è incubata presso UPTEC - Parco Scientifico e Tecnologico dell'Università di Porto. «E la maggior parte di questi prodotti finisce nelle discariche e persino negli oceani, dove persistono per secoli». I fondatori di Tatara. Da sinistra: ...

Questo rasoio è preciso come le lame dei samurai GQ Italia

Tre studenti di ingegneria hanno impiegato le proprie competenze per realizzare rasoi di massima precisione in grado di resistere anche alla prova del tempo. Ecco a voi i capolavori del brand portoghe