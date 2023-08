Queste persone decedute a causa dei vaccini non sono mai esistite

(Di giovedì 3 agosto 2023) Il 31 luglio 2023 è stato pubblicato un video che mostra una sequenza di 14 volti digiovani in primo piano, con la rispettiva data di nascita e di morte, e la scritta «Grazie scienzah». Secondo chi ha condiviso il filmato leritratte sarebberoper malori improvvisiti dai. Si tratta di una notizia falsa. Sottoponendo i volti delleritratte nel video a una ricerca inversa per immagini non compare alcun tipo di risultato. Le foto in questionein realtà immagini Generative Adversarial Network (GAN), cioè fotografie generate da un’intelligenza artificiale (qui è possibile trovare svariati esempi di questa tecnica). Si tratta di immagini in alcuni casi del tutto indistinguibili da quelle reali che, però, a ...

