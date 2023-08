Quattordicenne investito e morto in un incidente | domiciliari per l' uomo alla guida | accusato di non aver prestato soccorso

Domenico Pompili, vescovo di Verona, in merito alla morte di Chris Obeng Abom,statoda un'auto pirata fuggita dopo aver provocato l'incidente. 'Chris diventa, suo malgrado, ...... fuga e omissione di soccorso il conducente dell'auto che haChris. Si tratta di un ... Il grido di dolore della madre che non riesce a darsi pace per la morte del figlio, ...... fuga e omissione di soccorso il conducente dell'auto che lo ha. Si tratta di un operaio del posto di 39 anni con piccoli precedenti tra cui anche la guida in stato di ebrezza. A lui i ...

Domiciliari su ordine di custodia cautelare emesso dal Gip di Verona il 39enne Davide Begalli , accusato di aver investito, senza poi prestare soccorso, il ...Un ragazzo di 14 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto pirata, fuggita dopo aver provocato l'incidente.