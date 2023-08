Quanto prende un parlamentare in Italia

(Di giovedì 3 agosto 2023) Ha fatto discutere l’uscita di Piero Fassino che ha sventolato il cedolino in Aula al grido di: “Quello che ciascuno di noi riceve ogni mese. L’indennità che ciascun deputato percepisce ogni mese dalla Camera è di 4.718 euro al mese. Si tratta certamente di una buona indennità, ma non è certamente uno stipendio d’oro”. Il Fatto Quotidiano gli ha fatto i conti in tasca, calcolando che tra rimborsi e diaria gli incassi mensili gli euro arriverebbero a 13mila mese. Certo, c’è chidi più. Ministri e alte cariche dello stato. Dirigenti. Medici. Avvocati. Ciascuno di noi, a seconda del tenore di vita che conduce, ha i suoi parametri. Ma parliamo di medie. Sapete qual è lo stipendio medio netto di un dipendente in? Secondo i dati di Istat e Confidustria pubblicati il 31 maggio 2023, parliamo di un range che va dai 22.500 ai 28.500 euro, ovvero ...

