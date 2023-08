Quando vestire le maschere serve a coprire le ferite In libreria il romanzo “Vieni tu giorno nella notte” di Cinzia Leone

(Di giovedì 3 agosto 2023) La scrittricetorna sugli scaffali con undoloroso, potente e quantomai attuale. “tu” si rivela subito un libro capace d’affrontare temi scottanti come la guerra, la perdita di un figlio e l’ammissione che ciascuno si nasconde dietro numerose, escamotage necessario per proteggere le proprieesistenziali. La scena si apre su Arièl...

...da ginnastica che almeno per ora escono dal dibattito pronte però (forse) a rientrarvisarà ... Tra queste eccezioni, 'i radicali' che 'erano sciatti nel modo dima avevano delle idee. ...... "Anch'io sono molto contento di essere qui, è un grande onorela maglia della Spal e farò ... Poi ho avuto un brutto infortunio che mi ha tenuto fuori per 4 - 5 mesi,sono tornato in ...Il punteggio si amplia in favore degli ospiti al 64',un bel filtrante dalla mediana libera ...L'ANNATA DEL FIORENZUOLA CALCIO SU RADIO SOUND Precedente Ufficiale! Mattia Corradi torna a...